“Pure io lo so fare!” Action Painting al Centro Culturale Aldo Moro a San Salvo

Siamo lieti di informarLa che Il Centro Culturale Aldo Moro sta promuovendo, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo, ed in collaborazione con Davide Scutece ed il neo-artista sansalvese Duplo, una performance di Action Painting “IO PURE LO SO FARE”, azione pittorica live su tele pittoriche di grani formati, rivolta GRATUITAMENTE A TUTTI I CITTADINI, in particolare ai più giovani.

Sulla tela possono essere tracciati intrichi di linee, energiche sciabolate di colore, ampie stesure monocrome compatte, sotto forma di masse fluttuanti. Per ottenere questi effetti il colore viene steso a grandi pennellate, a volte persino spruzzato o fatto gocciolare su tela.

La natura spontanea ed istintiva di questa tecnica e l’approccio diretto con il colore, rendono questo stile particolarmente indicato per i bambini, i ragazzi, e gli adulti che vogliono sperimentare la soddisfazione dal proprio gesto pittorico.

Unico requisito fondamentale per sperimentare questa modalità di pittura è la libertà di espressione. TELE BIANCHE di grandi dimensioni, dipinte chi lo desidera, a più mani…

L’Action Painting è un esperimento artistico e sociale allo stesso tempo, in cui l’azione pittorica INDIVIDUALE partecipa ed è partecipata dall’azione pittorica dell’ALTRA/ALTRO, ed in cui il risultato artistico è frutto di un’AZIONE INDIVIDUALE con SINTESI COLLETTIVA.

Presso il Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo l’Action Painting ha inizio Venerdì 16 Novembre alle ore 10.30 e termina Domenica 18 Novembre alle ore 19.

E’ una iniziativa gratuita che, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, in particolare i più giovani ma non solo, vuole favorire e stimolare la valorizzazione del contesto di vita urbano tramite l’arte e la cultura, considerati elementi chiave per la crescita personale e sociale di una comunità.

Come si svolge

A partire dalle ore 10.30 di Venerdì 16 Novembre gli apprendisti artisti, grandi e piccoli, potranno recarsi presso il Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo per sperimentare il loro gesto pittorico sulle tele messe a disposizione degli artisti promotori dell’evento.

Programma di SABATO 17 NOVEMBRE, giornata di presentazione dell’evento

Ore 11.30_Saluti del Sindaco Tiziana Magnacca e dell’Assessore alla Cultura Maria Travaglini

Ore 11.45_Il ruolo della scuola nella promozione dell’arte_a cura della Dirigente scolastica Annarosa Costantini

Ore 12.00_Presentazione dell’iniziativa ACTION PAINTING_ a cura di Davide Scutece

Come aderire

L’adesione all’evento di ACTION PAINTING “PURE IO LO SO FARE” che si terrà nelle giornate di Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 Novembre 2018, mattino dalle ore 10.30 alle 12.30 e pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 è un’opportunità per sensibilizzare i ragazzi e i cittadini a sperimentarsi nel gesto creativo e a confrontarsi con l’arte.

L’iniziativa è aperta ai singoli cittadini e alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’adesione all’iniziativa è GRATUITA.