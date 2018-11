"Sapori d'autunno...nel borgo", domani a Montenero appuntamento con la tradizione

Si terrà domani sera, sabato 24 novembre, a partire dalle ore 19, l'evento "Sapori d'Autunno ... nel Borgo".

L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Frentana e patrocinata dal Comune di Montenero di Bisaccia, si svolgerà nell'area compresa tra Piazza Giovanni XXIII°, Via Regina Margherita e Via Regina Elena, e prevede la degustazione di prodotti della gastronomia locale, tra cui i cavatelli con la ventricina, le immancabili "scrippelle", le castagne, l'olio, il vino novello e le birre artigianali. Nel corso della passeggiata nei vicoli del Borgo Antico di Montenero, inoltre, gli ospiti potranno visitare gli stand di aziende locali e l'antico frantoio Iavicoli, aperto anche in questa occasione; spazio anche alla musica, con i canti popolari della tradizione, e al teatro, con le scene della rappresentazione del "Natale in casa Vattacicirchj", allestite dalla Compagnia teatrale "L tre cull". La Pro Loco Frentana e il Comune di Montenero di Bisaccia invitano quindi a vivere l'incantevole scenario del Borgo, in compagnia della tradizione e dei tipici "Sapori d'Autunno".