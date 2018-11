Pista di ghiaccio, Festa del Cioccolato e Tombola vivente per il Natale 2018 a San Salvo

DOMENICA 2 dicembre 2018

ore 17:00 “MUSIK-ART” MOSTRA D‘ARTE - di Daniele Laudadioore 18:30 JES'S BAND - in concertoore 19:30 GESSY & CRI - esibizione di tango argentino - Centro Culturale "Aldo Moro" - (Comune San Salvo - Associazione Pro Arte 2.0)

VENERDI 7 dicembre 2018

ore 20:00 L'IMMACOLATA SI ACCENDE E DI SOGNATORI RISPLENDE - Piazza Aldo Moro - (Comune San Salvo - Associazione Sognando Sotto le Stelle in Camper)

SABATO 8 dicembre 2018

ore 17:00/20:00 APERTURA VI MOSTRA CONCORSO “ARTI PRESEPIALI” - Museo Civico Porta della Terra – (Comune San Salvo - Associazione "Amici del Presepio" San Salvo)

ore 20:00 L'IMMACOLATA SI ACCENDE E DI SOGNATORI RISPLENDE - Piazza Aldo Moro - (Comune San Salvo - Associazione Sognando Sotto le Stelle in Camper)

DOMENICA 9 dicembre 2018

ore 08:00 AMBULANTI IN CITTA’ a cura della Confcommercio -Via Istonia - Via Duca degli Abruzzi - Via Romaore 16:30 CHRISTMAS MAGIC SHOW Spettacolo di magia – Centro storico(in caso di pioggia Porta della Terra)ore 20:00 L'IMMACOLATA SI ACCENDE E DI SOGNATORI RISPLENDE - Piazza Aldo Moro - (Comune San Salvo - Associazione Sognando Sotto le Stelle in Camper)

MARTEDI 11 dicembre 2018

ore 21:00 GOSPEL ITALIAN SINGERS & EMMA O' CONNOR - Auditorium Parrocchiale Paolo VI - Via Saint Nicolas De Port

MERCOLEDI 12 dicembre 2018

ore 21:00 ASCOLTATE, BRAVA GENTE! Suoni, racconti e canti della tradizione natalizia abruzzese con M. Di Carlo e F. Camilla D'Amico - Centro Culturale "Aldo Moro"

VENERDI 14 dicembre 2018

IN FERMENTO WINE EDITION – Centro storico

SABATO 15 dicembre 2018

ore 17:00 LA VALIGIA DELLE STORIE con il teatro Kamishibai -POST IT di Sheila Giorgetti Via Istonia, 21ore 18:00 CONCERTO DI NATALE coro Centro Anziani “E. Sparvieri” - Cattedrale di San GiuseppeIN FERMENTO WINE EDITION – Centro storico

DOMENICA 16 dicembre 2018

ore 16:30 V^ RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI “GLORIA IN EXCELSIS DEO” - con processione degli angeli e coro dei bambini Istituto Comprensivo 2 - Centro Storico (Proloco - Comune San Salvo)

GIOVEDI 20 dicembre 2018

ore 17:30 FUOCO DI SAN TOMMASO Rievocazione storica - Piazza San Vitale

VENERDI 21 dicembre 2018

ore 15:30 MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' con gli ELFI dell’Associazione TIC e TAC che allieteranno con letterine, zucchero filato, bolle di sapone e altro - Piazza Papa Giovanni XXIIIore 17:00 VIN BRULE’ E ... - Centro Storico - (Comunità Alidoro Coop.Ambra) IN FERMENTO WINE EDITION – Centro storico

SABATO 22 dicembre 2018

ore 08:00 UN PO’ DOLCE... UN PO’ SALATO (FESTA DEL CIOCCOLATO) – Centro storico – (Associazione Eventi e Servizi)ore17:00 PERSINO FAVOLE Una favola per aiutare - POST IT di Sheila Giorgetti Via Istonia, 21

ore 17:30 FLEUR CINQUE ARTISTI ITINERANTI PER IL CENTRO STORICOIN FERMENTO WINE EDITION – Centro storico

DOMENICA 23 dicembre 2018

ore 08:00 UN PO’ DOLCE... UN PO’ SALATO (FESTA DEL CIOCCOLATO) – Centro storico – (Associazione Eventi e Servizi)ore16:30 IL TESORO DI BABBO NATALE teatrino di pupazzi in gomma piuma, narrante la rivisitata storia di Babbo Natale - Piazza San Vitale (in caso di pioggia Porta della Terra)ore 21:00 NOTE DI NATALE Concerto Banda Città San Salvo - Centro Culturale "Aldo Moro"

SABATO 29 DICEMBRE 2018

ore 16:30 MAGIA E...TEATRINO di Tic e Tac Associazione - Piazza San Vitaleore 18:30 MELODIE DI FINE ANNO “Tra Musica e Archeologia” con brindisi augurale - C. Flocco al pianoforte e A.Troiano al clarinetto - Museo Civico "Porta Della Terra”

SABATO 5 gennaio 2019 ore 15:30 TOMBOLA VIVENTE“Aspettando la Befana” – Piazza San Vitale – (Comune San Salvo - Pro Loco)

DOMENICA 6 gennaio 2019

ore 17:00 PREMIAZIONE VI MOSTRA CONCORSO “ARTI PRESEPIALI” - Museo Civico Porta della Terra – (Comune San Salvo - Associazione "Amici del Presepio" San Salvo)

° Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 in Piazza Giovanni XXIII verrà allestita la Pista di pattinaggio su ghiaccio (dal lunedì al giovedì apertura dalle ore 15.00 alle ore 24.00 – venerdì, sabato e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 – 25 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 21.00 – 31 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 22.00)

° Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 “Il Natale della Transumanza nella letteratura italiana ed abruzzese con la libera decodificazione artistica di alunni, studiosi e ricamatrici a punto croce”. Museo GIOSTRA DELLA MEMORIA – Corso Umberto I – visite gratuite su prenotazione