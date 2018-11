Sabato 1 dicembre a Cupello l'attrice Pina Bellano in "Non è colpa mia se sono nata donna"

Sabato 1 dicembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Cupello, si terrà un momento di riflessione rispetto a un tema importante come quello della violenza sulle donne.

Attraverso la gentile collaborazione della giornalista Paola Calvano, interverranno la Professoressa Maria Teresa Di Santo, Presidente del centro S.A.V.E. EmilyAbruzzo, la Dottoressa Maria Amato, Primario di Radiologia dell'Ospedale civile di Vasto e il Tenente Luca D'Ambrosio del NORM di Vasto.

A cornice della campagna di sensibilizzazione e attraverso brillanti monologhi realizzati e interpretati dall’attrice Pina Bellano, verrà rappresentata “Non è colpa mia se sono nata donna". Uno spettacolo dissacrante che provoca il sorriso amaro e il dovere di una riflessione sociale a ridosso del 25 novembre, data in cui ricorre la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Uno spettacolo in cui verrà usato un linguaggio sarcastico per arrivare "alla pancia" del pubblico.

Affrontare riflessioni di tale importanza attraverso le esperienze di professionisti, ma anche e soprattutto attraverso il teatro, efficace mezzo di denuncia, vuole avere come obiettivo quello di arrivare direttamente alle coscienze. Affrontarlo fuori dai luoghi comuni e retorici trova nel teatro una modalità efficace con l'aggiunta di una importante valenza culturale. Il teatro è un mezzo potente, la sua funzione civile importante, come atto di denuncia e mezzo di informazione e invita a riflettere su argomenti difficili attraverso le emozioni.