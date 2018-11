Domenica 2 dicembre appuntamento al Kartodromo di San Salvo con Daniele Zinni

Appuntamento su due ruote domenica 2 dicembre al Kartodromo Pista fluida di San Salvo. Il pilota Daniele Zinni, del Bike Motor Racing Team, organizza una giornata per festeggiare la sua vittoria come 1° classificato al campionato Coppa Italia 600 SS Pro 2018. L'evento è un'opportunità unica per far avvicinare al mondo del motociclismo molti principianti, uomini, donne o ragazzi, che iniziano a muovere i “primi passi” in moto e che hanno la passione per questo settore e che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di farlo. Per l'occasione verranno allestiti stand fieristici: sarà presente Pasquarelli che aderirà con una esposizione di auto, Motor Bike San Salvo consentirà di fare delle simulazioni di allenamento e test drive. Ci saranno attrattive anche per i più piccoli con una pista per mini quad. Inoltre sarà possibile iscriversi a una gara di Play Station di MotoGp con vincita di fantastici premi: casco, guanti, giacca con protezioni, tutto ciò che è importante indossare per la sicurezza in moto.

Verrà offerto un rinfresco in pista alle ore 12.30.