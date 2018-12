Domani a Montenero “Cammino nel borgo antico con Babbo Natale”

L'ingresso nel mese di dicembre segna come ogni anno l'avvio delle manifestazioni organizzate in occasione delle festività natalizie. Ieri venerdì 30 novembre ha aperto i battenti presso la Sala Consiliare in Piazza della Libertà la mostra dal titolo "Arte e creatività natalizie - Expo 2018"; l'evento, che proseguirà anche nei giorni di oggi sabato 1 e domani domenica 2 dicembre, prevede l'esposizione di presepi d'autore, di oggettistica, di creazioni in lana e in altri materiali, di dipinti e di tanto altro ancora, alla presenza degli autori. Il 2 dicembre alle ore 9 è inoltre previsto un "Cammino nel borgo antico con Babbo Natale", una passeggiata nella zona storica del paese in compagnia di un'istruttrice di Nordic Walking. Per ulteriori dettagli potete consultare le locandine a corredo di questo post. Buon weekend a tutti!