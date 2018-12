Nel pomeriggio incontro su "L’avvenire dei diritti di libertà" presso l'Herzogg Cafè

Martedì 4 dicembre (ore 18) all'Herzogg cafè di San Salvo (via Roma 12) si terrà la presentazione del libro L'avvenire dei diritti di libertà di Piero Calamandrei con il prof. Enzo Di Salvatore, costituzionalista dell’Università degli Studi di Teramo, che ha recuperato il prezioso volume. L'incontro sarà moderato da Carmine Tomeo.

In occasione dei 70 anni della nostra Costituzione vengono pubblicate le riflessioni di Piero Calamandrei sul significato delle libertà.

"Giurista, scrittore, politico, Piero Calamandrei nasce a Firenze il 21 aprile 1889. Docente di diritto processuale civile nelle università di Messina, Modena, Siena e Firenze, antifascista, nel 1941 aderisce al movimento Giustizia e Libertà, nel 1942 è tra i fondatori del Partito d’Azione, nel 1946 viene eletto all’Assemblea Costituente. Nel 1945 fonda la rivista Il Ponte, che dirige per dodici anni.

Partecipò attivamente ai lavori parlamentari come componente della Giunta delle elezioni della commissione d’inchiesta e della Commissione per la Costituzione italiana. I suoi interventi ebbero sempre molta risonanza, in particolare quelli sul piano generale della Costituzione, sui Patti lateranensi, sulla indissolubilità del matrimonio, sul potere giudiziario. Quando il Partito d’Azione si sciolse, entrò a far parte del Partito Socialista Democratico Italiano, con cui fu eletto deputato nel 1948.

Tra le sue opere principali La Cassazione civile, Studi sul processo civile, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Inventario della casa di campagna, Uomini e città della Resistenza. Muore nella sua città natale il 27 settembre 1956.