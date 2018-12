"Metamorfosi", la personale di fotografia e rappresentazioni artistiche di Daniela Costa

Dal 7 al 16 di Dicembre 2018 si terrà nella Sala Mattioli in Corso de Parma n.4, nel pieno centro storico di Vasto (Ch) , la personale di fotografia e rappresentazioni artistiche di Daniela Costa.

La sua passione per la fotografia e l’arte si sviluppa negli anni dai suoi studi fatti al Liceo artistico e l’Accademia delle Belle arti di Palermo, in una città piena di storia e di tradizioni che la portano sempre di più ad appassionarsi sia alle arti visive che al disegno a china.

Due mostre in una, la fotografia paesaggistica e non in giro per l’Abruzzo, una terra che da 10 anni le appartiene nel profondo e disegni a china su diversi generi di supporti, carta, tela, acrilico e lastre in alluminio incise a mano.

Lei tiene molto a vivere di emozioni e l’interiorità, un suo pensiero che dice: La vita è fatta di emozioni. Chi è in grado di manifestarle è vicino alla consapevolezza”, questa frase anche aggiunta nella locandina dell’evento.

La Mostra avrà degli orari prolungati per facilitare chiunque abbia impegni a poterla visitare, dal lunedì al venerdì dalle 9-13 e 16-20. Sabato e Domenica 9-13 e 18-24.

Contatti facebook di Daniela Costa per la fotografia, Daniela Curvilinea.

Per i disegni a China, Un Tratto di China