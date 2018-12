Calendario natalizio, gli appuntamenti di oggi domenica 9 dicembre a San Salvo

DOMENICA 9 dicembre 2018

ore 08:00 AMBULANTI IN CITTA’ a cura della Confcommercio - Via Istonia - Via Duca degli Abruzzi - Via Roma

ore 16:30 CHRISTMAS MAGIC SHOW Spettacolo di magia – Centro storico (in caso di pioggia Porta della Terra)

ore 20:00 L'IMMACOLATA SI ACCENDE E DI SOGNATORI RISPLENDE - Piazza Aldo Moro - (Comune San Salvo - Associazione Sognando Sotto le Stelle in Camper)

MARTEDI 11 dicembre 2018

ore 21:00 GOSPEL ITALIAN SINGERS & EMMA O' CONNOR - Auditorium Parrocchiale Paolo VI - Via Saint Nicolas De Port