Domani a San Salvo “Gospel Italian Singers” con la cantante afro-british Emma O'Connor

Martedì 11 dicembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Paolo VI concerto con ingresso gratuito con la formazione “Gospel Italian Singers” diretta dal maestro Francesco Finizio con la partecipazione della cantante afro-british, proveniente da Berford (Uk) Emma O’ Connor. Nata in una famiglia di cantanti, Emma è una sessione singer e vocal coach che per molti anni ha cantato al fianco di alcuni grandi della musica come Idris Elba, Mary Wilson (The Supreme), Joss Stone, Susan Boyle, Kirk Franklin, Papa San, Twinkie Clarke, Marisa Providence oltre a numerosi spettacoli televisivi. “E’ questa una musica – commenta l’assessore alla Cultura Maria Travaglini –che non lascerà indifferenti gli spettatori, al tempo stesso profonda e spirituale che cercherà di toccare le corde più intime del pubblico parlando al cuore delle persone”. Per questo spettacolo si ringrazia per la disponibilità della sala parrocchiale don Beniamino Di Renzo.