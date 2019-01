Il 5 marzo torna il Gran Carnevale a Scerni, avviata la macchina organizzativa

"Partita da tempo la macchina organizzativa dell'edizione 2019 del Gran Carnevale Scernese e in questi ultimi giorni abbiamo anche ripreso a pieno ritmo i lavori presso la rimessa comunale per allestire i famosi carri allegorici".

Questa la dichiarazione di Ottavio Ubaldi, Presidente dell'associazione 'Carnevalari' che spiega come "stiamo preparando un carnevale bello, suggestivo e che punta ad essere uno dei più belli in Abruzzo. Ogni giorno veniamo contattati da tutte le parti d'Italia per avere informazioni e/o acquistare i nostri carri allegorici e questo è motivo di orgoglio sia per la nostra associazione sia per la tutta comunità di Scerni. Ringrazio le associazioni e tutti coloro che si sono resi disponibile per organizzare un bellissimo evento che si terrà il 5 marzo prossimo. Pertanto - conclude Ubaldi - invito tutti i volenterosi a venirci a trovare la sera presso la rimessa comunale dove insieme ad una squadra già collaudata, che ringrazio, è possibile ammirare ed apprendere i trucchi dell'organizzazione del Carnevale".