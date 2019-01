“Caporetto Management”, un esempio di strategia vincente per i manager

Caporetto Management è un tentativo di “reverse engineering” delle scelte di management e comunicazione messe in campo da Armando Diaz dalla fine del 1917 al 1918 e che consentirono all’Italia di riprendersi dopo la disfatta di Caporetto. Il sottotitolo del volume, “Dalla sconfitta alla vittoria, la lezione di Armando Diaz per i manager moderni”, spiega però che non si tratta di un libro storico ma di un testo dedicato a chi ha responsabilità - nel tempo che viviamo - all’interno di qualunque tipo di organizzazione.

Ne parleremo con l'autore, Antonio Iannamorelli, 41 anni Direttore Operativo di Reti, l’agenzia di Public Affairs, Lobbying e Comunicazione, di Giusi Gallotto. Lobbista e comunicatore socio FeRPI, è docente al Master Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma – Tor Vergata e al Master in Management del Public Affairs all’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.

Domenica 3 febbraio alle ore 17 presso Hemingway a Vasto in via Sondrio, 3.

Dialogheranno con l'autore, Antonio Cilli, avvocato e editore, e Alessandro Cianci, dottore di ricerca in economia e funzionario pubblico.

Seguirà aperitivo cenato con l'autore.