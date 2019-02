Domani 2 febbraio colletta alimentare dei Lions Club San Salvo

Il Lions Club di San Salvo organizza per sabato 2 febbraio (ore 9/13) una colletta alimentare presso i Supermercati G.M. Raspa, in via degli Oleandri e presso il Supermercato Conad Raspa in via Gargheta n.2.

I soci chiedono la partecipazione massiccia della popolazione poiché il bisogno di cibo è essenziale per la vita e la cittadinanza sansalvese è nota per la sua generosità.

Quanto raccolto sarà devoluto alla Caritas diocesana attraverso i canali delle parrocchie sansalvesi.

Ciascuno di noi è invitato a partecipare offrendo cibi a lunga conservazione (pasta, riso, orzo, farro, legumi, farina, zucchero, orzo, caffè, scatolame, formaggi secchi, salumi etc.) e prodotti per i bambini, come omogeneizzati, pappe, biscotti, latte etc.

Noi Lions di San Salvo, coordinati dal presidente Claudio De Nicolis, confidiamo nella solidarietà di tutti voi per soccorrere le famiglie giovani o gli anziani che, morsi dalla terribile crisi di questi anni, sono precipitati nell’incolpevole indigenza. Vi aspettiamo per un piccolo gesto umanitario in favore della vita!