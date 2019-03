A San Salvo il 69esimo anniversario dell'occupazione di Bosco Motticce

Martedì 12 Marzo si celebrerà a San Salvo il 69esimo anniversario dell’occupazione del Bosco Motticce. L'appuntamento è nell'aula magna dell'Istituto Mattioli. Si inizierà alle ore 17 con l'introduzione musicata di Fernando Sparvieri, e seguiranno i saluti del sindaco Tiziana Magnacca e della dirigente scolastica Annarosa Costantini. Alle ore 17,30 inizierà il convegno "Dalle lotte di ieri al precariato di oggi: il valore resti un valore!". Alle ore 19 la presentazione del progetto "Il bosco e la bandiera".

La Confederazione Italiana Agricoltori sostiene con grande orgoglio questa iniziativa in ricordo di una lotta contadina che contribuì allo sviluppo della città di San Salvo e più in generale dell’agricoltura del nostro territorio per come la conosciamo oggi. Come scritto nel sottotitolo, furono lotte per il pane, il lavoro e la terra, in un’epoca di incredibile miseria e sfruttamento.