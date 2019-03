San Salvo : l’8 marzo meeting formativo sulla mediazione ed apertura di una nuova sede Concilia Lex

Venerdì 8 marzo, a partire dalle 15, presso l’Hotel Gabry di San Salvo si terrà il meeting formativo dal titolo “Il Verbale ed il dovere di verbalizzazione del mediatore”. L’evento, organizzato da Concilia Lex in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, del Giudice del Tribunale di Vasto, dott. Fabrizio Pasquale e dell’avv. Gianpaolo Di Marco, con i saluti introduttivi affidati all’avv. Vittorio Melone, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto. L’appuntamento, che si inserisce nel calendario degli eventi organizzati da Concilia Lex a sostegno della diffusione della cultura della mediazione sul territorio nazionale, nasce con l’obiettivo di garantire a mediatori ed addetti ai lavori un approfondimento di assoluto valore sul tema del verbale di mediazione e sulla centralità della figura del mediatore nell’atto della verbalizzazione.

L’evento sarà preceduto dall’inaugurazione della nuova sede Concilia Lex, ubicata in via Grasceta, 13 a San Salvo. La struttura sarà gestita dal dottor Ercole D’Ercole, che vanta anni di esperienza nel settore della mediazione: “Abbiamo dato il via a questo progetto, perché riteniamo sia necessario educare i territori al valore e all’efficacia dello strumento della mediazione, che può e deve rappresentare il metodo privilegiato per la risoluzione alternativa delle controversie. Il nostro auspicio, nel medio lungo termine, è quello di collaborare in modo proficuo con tutti gli attori del sistema mediazione, garantendo un servizio efficace e puntuale all’utenza e contribuendo in tal modo allo sviluppo di una maggiore consapevolezza dei vantaggi di questo istituto”.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e dà diritto al riconoscimento di 2 crediti formativi da parte del Consiglio Ordine Avvocati di Vasto.