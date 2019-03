Iniziano oggi gli appuntamenti dei venerdì di Quaresima con le "Via Crucis"

La Via Crucis (dal latino, Via della Croce - anche detta ViaDolorosa) è un rito della Chiesa cattolica con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota. Con la sua pratica si celebra la "Passione del Signore", gloriosa e solenne.

Il documento "Preparazione e celebrazione delle feste pasquali" al n. 58: "In questo giorno in cui Cristo nostra pasqua è stato immolato, la Chiesa, con la meditazione della passione del suo Signore e sposo e con l'adorazione della croce, commemora la sua origine dal fianco di Cristo, che riposa sulla croce, e intercede per la salvezza di tutto il mondo".

Ecco di seguito gli appuntamenti con la Via Crucis a San Salvo per questa settimana:

ore 17 Via Crucis animata dal gruppo cresime e a seguire Santa Messa nella Parrocchia Risurrezione - Oasi Sacra Mariana di San Salvo Marina

di San Salvo Marina Ore 17.30 Via Crucis animata dai bambini e ragazzi scout alle ore 17.30 nella Parrocchia San Giuseppe ;

; ore 21.00 Via Crucis itinerante con ritrovo nel piazzale antistante Conad Raspa (ingresso Viale del Cimitero) organizzata dalla Parrocchia di San Nicola

