Unmask: il tour del disco “One day Closer” fa tappa all'Alternative Music Club di Montenero

Rock, progressive, alternative, ma soprattutto energia, personalità e forza espressiva. Questi gli ingredienti dello show che la band romana Unmask sta portando in tour per rappresentare l’ultimo lavoro discografico One Day Closer.

Il nuovo appuntamento in programma sabato 16 marzo all' Alternative Music Club di Montenero di Bisaccia (CB) segna una nuova tappa della band in Italia, dopo la fortunata esperienza del tour in Europa centrale che ha toccato la Slovacchia, la Polonia e la Repubblica Ceca. In una scena mainstream in cui trap e indie la fanno da padrone il sound degli Unmask è il simbolo di un rock fresco, di nuova generazione che, seppur in un contesto underground, continua a incuriosire e scaldare un pubblico sempre più attento. Le chitarre graffianti, le ritmiche ricercate e una vocalità mai banale, fanno dei loro live eventi sempre trascinanti e ad alto voltaggio.

One Day Closer è un album che miscela molti stili ed influenze con arrangiamenti che accentuano la natura post-progressive della band. Il sound è caldo ed intimo, frutto della scelta artistica di rispolverare, nell’era del digitale, synth analogici e amplificatori valvolari. Il disco, edito da M.I.L.K. - Minds In a Lovely Karma, è stato anticipato dall’uscita dei singoli Flowing, Memento e Ancient Régime accolti con il favore della critica e pubblicati in anteprima esclusiva rispettivamente su RollingStone.it, IlMessaggero.it e LaRepubblica.it.

One Day Closer è il secondo full-length degli Unmask dopo Sophia Told Me (2010), l’artwork del disco è anch’esso un percorso di tre tappe: Flowing, Memento e One Day Closer. La grafica nelle tre cover si è andata infatti costruendo nelle tre pubblicazioni, arricchendosi di elementi e vissuti, proprio per rappresentare il concept e il filo conduttore che lega i testi dei brani: lo scorrere del tempo e la sua influenza sulla percezione dei trascorsi, sul quotidiano, sui desideri e sulle aspettative.

​Ad accompagnare gli Unmask ci saranno i Tedio una band che propone una sintesi originale tra psichedelia e folk, tra grunge e trip-hop, i Tedio si propongono come una novità assoluta nell’attuale panorama italiano e internazionale. Il quasi morboso disco d'esordio, GOD, pubblicato nel 2017, ha raccolto pareri positivi di critica e pubblico, permettendo al trio romano di condividere il palco con Giorgio Canali, Andrea Ra e Guido Maria Grillo e Amaury Cambuzat (Ulan Bator). Dopo il tour di "GOD", i TEDIO hanno rilasciato nuovo materiale: prima un oscuro singolo, "SILENCE", poi uno speciale rifacimento di “The Wayfaring Stranger”, lo storico brano già interpretato da mostri sacri come JOHNNY CASH, NEIL YOUNG e JACK WHITE. I TEDIO si sono distinti anche per aver creato un QUIZ sulla musica “tediosa”, che ha stuzzicato fan e curiosi con alcune domande sulla storia della musica da cui la band ha tratto ispirazione. I vincitori del quiz hanno potuto supportare il progetto e ricevere materiale esclusivo.

PROGRAMMA

SABATO 16 MARZO

"STONER NIGHT LIVE"

ALTERNATIVE MUSIC CLUB

Montenero di Bisaccia (CB)

UNMASK

TEDIO

BLOODY SOULS

FREE ENTRY

START 22

Link evento FB: https://www.facebook.com/events/1805062669597968