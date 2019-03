A San Salvo presentazione del libro “Con la cultura non si mangia”Falso! di Paola Dubini

Presentazione del libro "Con la cultura non si mangia"Falso!, di Paola Dubini edito da Laterza, nell'ambito della rassegna letteraria "Have a nice book-Incontri con l'autore".

CON LA CULTURA NON SI MANGIA. FALSO!

"La cultura non è affatto il "petrolio dell'Italia" Però è un diesel".

Una battutaccia? Per niente. È la tesi di Paola Dubini, docente alla Bocconi di Economia - Corriere della Sera.

«Visto che la cultura viene reputata spesso materia per anime belle, può essere utile questo saggio che sfata un po' di luoghi comuni attraverso i dati: primo fra tutti che la cultura non sia un motore di sviluppo economico. Gli idoli, se falsi, vanno abbattuti» - Robinson, La Repubblica- «Se i monumenti, le opere d'arte fossero risorse come il petrolio, sarebbero innanzitutto non rinnovabili e destinate ad esaurirsi. E invece è esattamente il contrario: per il solo effetto dello scorrere del tempo, la consistenza fisica del patrimonio cresce». -

La cultura non serve, interessa a pochi, non rende... Non è così. Paola Dubini lo dimostra in questo saggio con cifre, fatti e argomenti, a proposito di libri e di musei, di teatro e di cinema, di musica, arte e patrimonio storico. La cultura è parte della nostra vita come l'aria che respiriamo.

Paola Dubini

Professore Associato di Economia Aziendale. Direttore del corso di laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione - CLEACC (01/09/2013-31/08/2016)

Coordinatore dei corsi sulle filiere dei contenuti per CLEACC e ACME e Docente senior dell’area Strategia - SDA Bocconi. Visiting professor in Models of organization of cultural institutions presso IMT Institute for Advanced Studies Lucca - PhD in Management and Development of Cultural Heritage.

Dal 2009 al 2013 Direttore di ASK (Art, Science e Knowledge), centro di ricerca su temi legati alla cultura e all’economia. Affiliato al centro di ricerca DIR Claudio Dematté SDA Bocconi. Responsabile del modulo di Economia - Master per redattori - Università degli Studi di Milano, AIE Fondazione Mondadori. Dal 2001 al 2013, Professore a contratto di Economia della Cultura e di Economia delle Imprese Editoriali presso la facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Milano. Visiting scholar presso la Stern School of Business - New York University (1988), la Wharton School University of Pennsylvania (1991) e Visiting faculty presso University of St. Gallen (2004-2006), EDHEC Business School Nice (2006-2008), EMLYON Business School (2001-2012).