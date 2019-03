San Salvo, sabato 23 marzo Walking Fluo di beneficenza

Musica, animazione, attività fisica e solidarietà tutto in una camminata divertente dove magliette fluorescenti e non solo, vengono distribuiti ai partecipanti per esaltare al buio della sera.

Il ricavato dell'evento sarà destinato ai tanti progetti portati avanti dall'Associazione Lory a Colori ONLUS che da 3 anni opera nel territorio a sostegno e sensibilizzazione delle malattie oncologiche.

Noi tutti insieme ci siamo e si può fare ancora tanto!!!

Per partecipare

basta fare una donazione di 10,00€ da 12 anni in su e solo 5,00€ per i bimbi dai 6 agli 11 anni.

Da Lunedì 25 Marzo sarà possibile prenotarsi, effettuando la donazione, presso lo studio Pilates Fit5 o contattando l'Associazione per un appuntamento in sede.

Telefono e whatsapp:

389 0135587 Fit5

334 3104316 Associazione

L’associazione Lory a colori con Fit5, Il Sentiero del Qi e l’amministrazione comunale di San Salvo, ringraziamo chi permette la massima riuscita dell’evento: tubithor, Adrilog, Deplano, Supermercati Raspa, TCM Group, Seritarg, Tic E Tac Animazione, funny show, Mario Torricella e Modsart

Prenotazioni a partire dal 18 marzo,