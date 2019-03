Secondo appuntamento con i Giovedì Rossettiani, protagonista Melania Fiore

Secondo appuntamento con i Giovedì Rossettiani stasera 21 marzo al Teatro Rossetti, alle ore 21. Sul palco Melania Fiore con “Zingara assorta in un sogno”

tratto dalle opere di Annamaria Ortese degli autori Giovanni Scarfò, Matteo Scarfò e Angela Bubba.

La vita e l’opera della Ortese, la «straniera», la «zingara assorta in un sogno», come la definì Elio Vittorini, sono un sogno mistico che non ha casa. Per lei solo i sentimenti sono nazioni, solo i sentimenti sembrano essere luoghi. Solitaria e pensosa peregrina, la Ortese trova asilo nel silenzio della scrittura, nell’osservazione delle fragilità: tutto questo è rivelazione del bene, ma anche accettazione del male. È possibile proteggere e promuovere il bene solo se si è capaci di riconoscere anche il dramma: l’alienazione della società moderna, la logica del guadagno, la violenza contro la Natura, la mancanza di delicatezza. È questa la missione etica che porta avanti con pacata eleganza, un monito a non rimanere sordi alle continue richieste di aiuto che ogni creatura, ogni cosa, fa emergere da sé.

Ne deriva uno spettacolo a più voci per restituire della zingara sognatrice un ritratto autentico a vent’anni dalla sua scomparsa. Monologhi brevi tratti da lettere, articoli di giornale, interviste, racconti, che si trasformano in reminiscenze oniriche a date alle voci di grandi nomi del teatro italiano: Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini ed Enzo De Liguoro e l’originale e sapiente voce di Melania Fiore, attrice e scrittrice teatrale (dagli anni con Scaccia alla consacrazione cinematografica ne “La grande bellezza” di Sorrentino) che restituisce la complessità di una figura, quella della Ortese, assorta nei suoi pensieri, sempre a metà tra la felicità e il turbamento.

BIGLIETTI ON LINE

sul sito: https://www.diyticket.it

oppure presso la sede di Vasto di “Do it yourself” in via Alfieri 35 (4° piano)

Info tel: 0873-566140