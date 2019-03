"La Costa dei Trabocchi", giovedì la premiazione del concorso fotografico

LA COSTA DEI TRABOCCHI

Convegno, mostra e premiazione Cupello, GiovedÌ 28 Marzo 2019 Sala Consiliare, ore 18:00. L'evento conclusivo legato al Concorso Fotografico indetto dall'Università delle Tre Età di Cupello che ha raccolto oltre 90 opere per 31 artisti in gara. Un convegno di approfondimento sulla fotografia e sul tema del concorso accompagnerà la mostra degli scatti migliori e la premiazione dei concorrenti classificati.

Interverranno il prof. Danilo Balducci, docente di Fotografia presso l'Accademia di Belle Arti L'Aquila che parlerà della sua esperienza di reporter fotografico e della fotografia come strumento di racconto e di indagine della realtà, mentre, in particolare sulla "Via Verde della Costa dei Trabocchi" come risorsa per i territori, avremo Luciano Lapenna, Presidente Anci Abruzzo e Manuele Marcovecchio, Consigliere regionale della Regione Abruzzo.

A moderare e condurre ci sarà Bianca Campli, Storica dell'Arte. L'ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.