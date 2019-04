Al centro culturale il reading concerto “Chiedete di Camilla Lopez”

Venerdì 5 aprile alle ore 21 presso il teatro del Centro Culturale “Aldo Moro” si terrà lo spettacolo “CHIEDETE DI CAMILLA LOPEZ”, reading concerto con FEDERICO SIRIANNI e CAMILLA NAVA LOPEZ ispirato dal capolavoro letterario di John Fante “Chiedi alla polvere”.

Uno spettacolo che parte dal personaggio femminile di “Chiedi alla polvere” e che si muove dai paesaggi desertici fra Colorado e Messico fino alle nostre periferie metropolitane, nel racconto pirotecnico, tragicomico, surreale, costellato di personaggi borderline e di storie d’amore e passione utopiche e disperate.

Lo spettacolo è stato ospite del John Fante Festival – Il Dio di mio padre e del Festival della Letteratura di Pescara.

L’adattamento del testo è stato curato da Silvia Bacigalupo e Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese vincitore del Premio della Critica a Musicultura, del Premio Bindi e del Premio Lunezia, con quattro dischi all’attivo e un corso di insegnamento di “Songwriting” presso la Scuola Holden di Torino.

Le canzoni e le musiche sono, invece, opera della cantautrice Camilla Nava Lopez, in arte Lupita. Il suo mondo è costituito da brani pachanka, pop-melodici e folk-indie, frutto della sua natura da cosmopolita. Ha, infatti, collaborato anche con il dj Lukas Widell per la creazione di canzoni che spaziano dal melodico alla vocal techno. Domani sera, la sua voce, in un’atmosfera in cui reale e immaginario si confonderanno fino a perdere i propri confini, condurrà i presenti in un viaggio attraverso l’universo, geografico e personale, dei personaggi del romanzo di John Fante, in un reading-concerto dai sapori lontani.