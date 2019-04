Sabato appuntamento a Cupello con "La merenda dei bambini, Nutella party"

L’Associazione “la banda di Eugenio”, con la collaborazione della Dott.ssa Luisa Serri, biologa nutrizionista e docente di corsi alimentaristi, e della Dott.ssa Luz Marina Donninelli, farmacista naturopata specializzata in medicina funzionale e fitoterapia, organizzano per sabato 13 Aprile, dalle ore 16,30, presso la “Casa di pietra”, sita in c.da Ributtini a Cupello, il terzo incontro, completamente gratuito, del progetto “Simpliciter Salus”, dal titolo “la merenda dei bambini “Nutella party””, dedicato a tutti i bambini, dai 6 anni in su per realizzare insieme gustosissime merende e soprattutto la Nutella fatta in casa e quindi quella artigianale, la merenda adatta ai bambini. "La merenda – spiegano gli organizzatori - riveste un’importanza fondamentale nell’alimentazione del bambino ed è necessario proporgli cibi nutrienti, né troppo pesanti, né troppo leggeri, grassi o dolci. Quindi – aggiungono – forniremo consigli utili e ricette appropriate”.

La Dott.ssa Serri e la Dott.ssa Donninelli risponderanno volentieri a tutte le domande che i partecipanti vorranno rivolgere loro, mentre i bambini assieme a Claudia Busi, Rosita Ruggieri e al gruppo Tic e Tac, potranno realizzare e degustare merende.

Affinché ogni bambino possa partecipare al laboratorio creativo dell'incontro, è necessario prenotare contattando, anche tramite messaggio wazzup, i seguenti numeri, ai quali rivolgersi anche per chiedere informazioni: 338 9462865 e 329 2957447.