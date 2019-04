Congratulazioni dottoressa Zinni!

"Cara Marica quello che hai raggiunto oggi è un traguardo meraviglioso! La tua laurea in scienze politiche ci rende tutti ancora più orgogliosi di te. Nonostante il tuo impegno per il sociale, l'impegno per l'associazione Finemente e l'impegno per la tua città, sei riuscita a raggiungere questo ambito traguardo! Tantissimi auguri e congratulazioni da papà, mamma ed Elisa, tutta la tua famiglia, i tuoi amici, e la maggioranza del consiglio comunale."

Tanti auguri anche dalla redazione di SanSalvo.net.