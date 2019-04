Per la festa della Liberazione a San Salvo lo spettacolo “Banditen, i partigiani che salvarono l’Italia”

EVENTO ECCEZIONALE! In occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo il Centro Culturale "Aldo Moro" è lieto e onorato di presentarvi "BANDITEN - I partigiani che salvarono l'Italia" emozionante rappresentazione curata dalla Compagnia dei Guasconi di Pescara sull’incredibile storia della Brigata Maiella guidata da Ettore Troilo, composta quasi interamente da abruzzesi, l’unica formazione partigiana d’Italia decorata con la Medaglia d’oro al valore militare e a continuare a combattere anche dopo la liberazione dei propri confini regionali, lungo tutta l’Italia centrale e settentrionale, entrando per prima nella Bologna liberata il 21/04/1945, e spingendosi fino ad Asiago.

Lo spettacolo, interpretato da Andrea Maria Costanzo, Orazio Di Vito, Pierluigi Amadio, con la regia di Nicola Pitucci, si regge su una scenografia semplice e un linguaggio variegato: s’inizia in vernacolo abruzzese e si finisce con l’italiano per dare voce a tutte le anime che composero la formazione partigiana.

Attraverso una storia vera, lo spettacolo cerca di andare oltre, di raccontare quegli ideali che hanno davvero guidato i partigiani in difesa degli ultimi, diventando occasione per una riflessione sui valori della Resistenza, della Costituzione e della democrazia, costati sofferenze e gravi sacrifici, traguardi a cui tutti si dedicarono, raggiungere i quali fu una vittoria per tutti.

http://www.centroculturalealdomoro.it/banditen-i-partigiani-che-salvarono-litalia/

**INFOLINE e PREVENDITE: Biblioteca del Centro Culturale “Aldo Moro”- 0873-346021

Orari:

LUN-VEN_ mattina 10:30 - 12:30 / pomeriggio 15:00 -19:00

SAB_ mattina 10:30 - 12:30

**Costo biglietto: 10 euro

**POSTI NUMERATI