Scerni, cerimonia di intitolazione della strada a "Donato Di Fonzo e Fratelli"

L'Amministrazione Comunale ha il piacere e l'onore di invitare tutta la cittadinanza alla cerimonia del 25 aprile alle ore 11,30, per l'intitolazione della strada presso l'area artigianale di Località Colle Comune in "Via Cavaliere Donato Di Fonzo e Fratelli".

Programma:

ore 11,30 ritrovo presso l'area artigianale di Scerni;

ore 11,50 saluti dei sindaco Alfonso Ottaviano e del presidente della società "Donato Di Fonzo e Fratelli", Alfonso Di Fonzo;

ore 12,15 benedizione del parroco di Scerni don Graziano Fabiani;

ore 12,30 scoprimento targa d'intitolazione "Via Cavaliere Donato Di Fonzo e Fratelli";

ore 12,40 brindisi con rinfresco.