Domani la presentazione del libro dell’arcivescovo Bruno Forte, “La Bibbia dei filosofi”

Domani venerdì 26 aprile 2019, alle ore 18.30, presso il Teatro Rossetti, verrà presentato il libro dell'Arcivescovo Bruno Forte "La Bibbia dei Filosofi. Il Grande Codice e il pensiero dell'Occidente". Dialogheranno con l'Autore il filosofo Vincenzo Vitiello e il teologo Mons. Michele Giulio Masciarelli. Un testo originale e audace, in cui il Presule, riprendendo il pensiero di un critico letterario canadese del secolo scorso, N. H. Frye, secondo il quale la Bibbia è una sorta di opera-mondo che contiene tutte le forme e i modi della letteratura, riunisce, in un singolare simposio sui temi universali dell'uomo, le voci molto diverse e lontane fra loro di importanti filosofi, da Kant a Hegel a Kierkegaard, da Rosmini a Cacciari. In allegato la locandina dell’evento. Sicuro della Vostra partecipazione, Vi chiedo di favorire la diffusione della notizia. Don Gianni Sciorra, Vicario della Zona Pastorale di Vasto.





«Questa indagine su La Bibbia dei filosofi intende accostare dieci passi biblici – cinque dell’Antico, cinque del Nuovo Testamento – riflettendo sui quali alcuni pensatori, appartenenti ad epoche diverse della tradizione filosofica occidentale, hanno elaborato pensieri tanto audaci, quanto fecondi di luci intellettuali e di stimoli etici e spirituali. Ovviamente il repertorio non è in alcun modo esaustivo: esso vorrebbe tuttavia mostrare come la Bibbia possa essere considerata anche quale Grande Codice ispirativo di alcune delle idee portanti, e certamente fra le più feconde, della filosofia elaborata nelle “terre del tramonto”» (Dalla Presentazione).