"Giù il cappello": lo spettacolo teatrale targato 'Creativita' dal 17 al 19 maggio a San Salvo

Il, 17, 18 e 19 maggio ultimo spettacolo della stagione teatrale di "Creativita" dal titolo "Giù il cappello" della regia di Francesco Passafaro. Gli orari degli spettacol, che si terrano al Centro culturale Aldo Moro, sono venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18.

Sinossi:

Un uomo ha il sogno di diventare un attore professionista. Tenta di fare il provino per la prestigiosa Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio d'Amico, ma il provino è per chi ha meno di 25 anni e lui ne ha 43. Riuscirà Massimo, il protagonista a realizzare il suo sogno? Un uomo con il cappello, un ostinato cappello che non vuole togliersi mai.



Note di regia:

Era il lontano 2002, in un pomeriggio d’estate. Così come avviene nei film, mi trovavo in una mansarda con un vecchio televisore, due letti, un tavolo, tanti fogli bianchi e una penna. E successe. Iniziai a scrivere la mia prima commedia. Stilai il canovaccio,per 4 attori: una moglie innamorata, un fratello elegantissimo, un personal trainer sui generis e lui, l’uomo con il cappello. Scoprii che la parte più bella era cesellare le parole, levigarle una per una affinché suonassero bene con il resto. Ci vollero ben 3 anni per finirla. La conclusi solo perché, nel frattempo, spinto dalle persone che mi volevano bene, stava per nascere, a Catanzaro, il Teatro Incanto, stavamo per creare un piccolo teatro dall’idea di un ragazzo in mansarda.