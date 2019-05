'Alla scoperta di Leonardo', giovedì appuntamento al Centro culturale Aldo Moro

“Alla scoperta di Leonardo” è lo spettacolo tra narrazione e musica che verrà presentato giovedì 16 maggio nella sala teatro del Centro culturale Aldo Moro a 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la collaborazione dell’Istituto comprensivo 1 e dell’Associazione Studi Musicali Giuliana Raimondi. In questo 2019 l’Amministrazione comunale di San Salvo vuol celebrare l’autore dell’Uomo Vitruviano con una serie di eventi per far conoscere a un più vasto pubblico il grande genio creativo. “Impegno della nostra Amministrazione comunale – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – è promuovere la cultura con iniziative che aiutino ad accrescere la conoscenza e il confronto anche di uomini e donne che hanno fatto grande il nostro Belpaese”.

“Alla scoperta di Leonardo” avrà la voce narrante di Simona Cieri e le musiche di Maria Del Bianco, Micaela Fecondo e Francesca Fecondo e sarà presentato agli studenti della scuola secondaria Salvo D’Acquisto.

“Abbiamo inserito questo appuntamento – conclude l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – inserendolo nel mese del libro dedicato alla lettura che ci permetterà di scoprire un Leonardo inedito”.