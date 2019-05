Secondo appuntamento oggi alle 18:30 con l’ aperitivo lettarario organizzato dall'associazione Lory a colori. Dopo Alessandro Leone è la volta di Tiziana Iozzi autrice del libro 'Benessere Donna 300%' con tanti suggerimenti per migliorare la nostra vita.

A seguire un buffet a cura della Panetteria Raspa in via Sandro Pertini.