Giovedì il concerto di fine anno dell'orchestra Salvo D'Acquisto

E' in programma domani giovedì 6 giugno alle ore 18, nel piazzale antistante la scuola media 'Salvo D'Acquisto' il concerto di fine anno scolastico dell'orchestra dell'omonimo Istituto. Gli alunni si esibiranno in un concerto rivolto a tutta la cittadinanza. La manifestazione è stata curata dai docenti di strumento musicale: Graziano D'Urbano per il clarinetto, Cristina Flocco per il pianoforte, Giancarlo Nicola per il sassofono e Fausto Esposito per la tromba.