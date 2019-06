“Resteranno i canti”: reading poetico con Franco Arminio al Centro culturale Aldo Moro

"Resteranno i canti" reading poetico di Franco Arminio.

Un incontro letterario che si inserisce nel nostro percorso di sensibilizzazione alla poesia e alla bellezza nelle sue varie manifestazioni, nel recupero di una dimensione umana tra gli individui e del senso di comunità.

Perché “La poesia è un modo per fare comunità…" (Arminio)

Franco Arminio le chiama comunità provvisorie.

Sarà una serata speciale, un reading tra i più belli ed emozionanti a cui avrete la fortuna di partecipare, un’esperienza terapeutica, intensa ed emozionante.

Per Franco Arminio "la poesia non deve avere la presunzione di essere una cosa elevata, una cosa per pochi, la poesia è uno dei tanti affanni che hanno le persone. Il poeta è come il fornaio che si sveglia presto e fa il pane, il poeta impasta le parole. Il poeta è fratello del fornaio…”

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia. Ha pubblicato una ventina di libri che spaziano dalla prosa alla poesia: fra essi, "Vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia" (Laterza), "Terracarne" (Mondadori), "Cartoline dai morti" (Nottetempo) e "Geografia commossa dell’Italia interna" (Bruno Mondadori).

È animatore del blog "Comunità Provvisorie" e collabora con “Il Fatto Quotidiano” e “Il Manifesto”. Suoi articoli, saggi, interviste sono apparsi su Repubblica, Corriere della sera, Internazionale, Diario della settimana, Nuovi Argomenti, oltre che su numerose antologie. Si occupa anche di documentari e fotografia.

Come paesologo scrive da anni sui giornali e in Rete a difesa dei piccoli paesi. Attualmente è il referente tecnico del Progetto Pilota della Montagna Materana nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne. Ha ideato e porta avanti "La casa della paesologia" a Trevico e il festival “La luna e i calanchi” ad Aliano.

https://comunitaprovvisorie. wordpress.com/

Il programma dell'evento: