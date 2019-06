A San Salvo sarà in scena “Molto rumore per nulla”: lo spettacolo dei corsisti di “CreatiVita”

A San Salvo sarà in scena "Molto rumore per nulla" il 26 e il 27 giugno ore 21 presso il teatro del Centro Culturale "A. Moro". Il testo sheakspeariano sarà interpretato dai corsisti adulti di "creatiVita", l'associazione di Luigi Cilli e Stefania Pascali che organizza anche la stagione di prosa. Un fermento popolare che cresce sempre più e dimostra quanto ci sia voglia di teatro a San Salvo e dintorni. Una fame di cultura che può essere esaudita già in questi giorni sia portandosi avanti con l'acquisto dell'abbonamento per la stagione 2019-2020, in promozione a prezzo scontato fino al 28 giugno, sia assistendo alle due esibizioni a porte aperte di "Molto rumore per nulla".

Questa messa in scena è l'ultimo di una lunga serie di saggi finali che hanno visto l'associazione creatiVita protagonista con dimostrazioni laboratoriali presso le scuole dell'infanzia in cui opera Stefania Pascali nelle vesti di Coccinella Fanella.

Anche gli altri corsi svoltisi quest'anno al Centro Culturale sono già sfociati nel saggio finale, con i bambini che si sono cimentati con una rivisitazione parodistica di Peter Pan e con i ragazzi adolescenti che hanno fatto altrettanto attingendo da Pinocchio. Il corso di dizione e lettura espressiva ha infine collaborato con il Complesso Bandistico di San Salvo con un'esibizione spettacolare che ha unito musica e parole.