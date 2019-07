San Salvo Marina: il 19 luglio appuntamento con "Wellness Night Workout"

“Fit5 Studio del movimento” e il “Sentiero del Qi”, comunicano che venerdì 19 luglio, a San Salvo Marina (CH), con raduno e ritiro cuffia, presso piazza Arafat, a partire dalle ore 19,30, inizio alle ore 21,00 e conclusione alle ore 23,00 con il frutta party per tutti i partecipanti, si svolgerà l'evento "WELLNESS NIGHT WORKOUT, silent fitness e cammino tra luci ed ombre del nostro lungomare". Si tratta di un evento nuovo ed esclusivo nel suo genere: un cocktail di benessere, movimento, attività fisica, adatto a tutti, nessuno escluso. Una magica serata per tutti e tutte le età, caratterizza da: soft sport; attività fisica semplice; cammini, andature ed esercizi fisici alla portata di tutti; condivisione di emozioni; occasione di socializzazione e conoscenze, da vivere tutti assieme percorrendo il lungomare e strade limitrofe. Il tutto in una location emozionante e in un percorso variegato, percorribile da tutti, comodo e sicuro, utilizzando cuffie diramanti contemporaneamente musica, informazioni, curiosità e aneddoti. La durata complessiva del cammino è di circa un ora, mentre i due momenti con esercizi di risveglio muscolare e di semplici esercizi fisici, dureranno circa mezz’ora l’uno. Ai partecipanti si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e scarpe comode. Possono partecipare adulti e ragazzi con età maggiore di 12 anni accompagnati dai genitori. Il tragitto permette la partecipazione di tutti, di ogni età. Il costo di partecipazione è di soli 10€ e comprende l'uso della cuffia, la t-shirt, la sacca, la bottiglietta d'acqua, gadget e il frutta party finale. I punti di prenotazione sono situati presso: Informare, a San Salvo Marina; Fit5 Studio del movimento, a San Salvo; Armonie intimo, al Centro Commerciale Insieme . Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 3890135587 Fit5 – 3311097045 il “Sentiero del Qi”.