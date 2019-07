Food storytelling per i 18 anni di Cittanet: la ventricina del Vastese

Sono la Ventricina del Vastese appartenente ad una nobile famiglia. Ogni parte di me è nobile e curata in ogni dettaglio. Pensate che Marcello attende la luna propizia per raccogliere il peperone rosso che serve per aggiustarmi.

Avete capito il livello di profondità della meticolosità che mi dedicano? Su di me si accendono riflettori, discussioni, disciplinari.... e si sono spesso contesa.

Mi vogliono a Scerni a Fresa a Carunchio, a Guilmi non ne parliamo... e pure a Mafalda e Montenero in Molise.

Sin dal concepimento sono desiderata, voluta, attesa e conservata in veri forzieri.

Fiore finocchio e Pepe nero sono ancora lì che discutono per chi deve accompagnarmi. Io mi fido di Marcello e su suo suggerimento oggi mi accompagnerò alle Ndrocchie cupellesi fatte una per una... mi riescono a prendere e coinvolgere.

Sarà una storia seria?