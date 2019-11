“La Bellezza (R)Esiste”: domenica 1 dicembre in programma "Lady Bird"

Giunge al suo terzo appuntamento la rassegna cinematografica del Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo, “La Bellezza (R)Esiste”.

Il film in programma per domenica 1 dicembre è “LADY BIRD” di Greta Gerwig, candidato a cinque premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia, e vincitore di 2 Golden Globe. "Lady Bird" è una sincera, divertente e commovente commedia sull'adolescenza e sulla fatica di diventare grandi, ma anche un film brutalmente onesto e dissacrante. “Lady Bird” brilla soprattutto come rappresentazione efficace e per certi aspetti inedita della formazione femminile e soprattutto di un conflitto madre-figlia spietatissimo con dialoghi in cui non si risparmiano i colpi bassi.

TRAMA:

Christine ‘Lady Bird’ McPherson frequenta l’ultimo anno di liceo in un istituto cattolico e ha un unico obiettivo: riuscire ad andarsene da Sacramento. Nello specifico, volare verso New York per frequentare il college e lasciarsi alle spalle la noia e la banalità di una vita senza colpi di scena. Una vita vissuta “dalla parte sbagliata dei binari”. Soprattutto, Christine non vede l’ora di lasciarsi alle spalle una madre ipercritica, con la quale sente di non avere niente in comune.

"Lady Bird" è un'opera generazionale e universale, capace di comunicare al di là delle barriere culturali.

Evento:

https://facebook.com/events/1268383876701788/?ti=cl

Trailer:

https://youtu.be/FvA7AKhpK_4

** DOMENICA 1 DICEMBRE Cinema del Centro Culturale “Aldo Moro”

** Spettacolo unico ore 18:00

** Biglietto 5 euro