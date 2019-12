Sabato 14 dicembre Open Day al Mattioli di San Salvo: una scelta consapevole

Sabato 14 dicembre l’IIS Mattioli festeggia il suo primo Open Day dell’anno, aprendo le porte a ragazzi, famiglie e alla cittadinanza tutta, a cui presenterà la nuova offerta formativa delle varie Scuole dell’Istituto ed il loro valore aggiunto rispetto al territorio.

La giornata sarà animata dagli studenti e dai docenti con incontri, dimostrazioni laboratoriali ed intrattenimento musicale, alla presenza della dirigente Annarosa Costantini.

L'Istituto Superiore "Mattioli" di San Salvo propone un’offerta formativa variegata, che spazia dal percorso liceale a quelli tecnico e professionale, in sinergia con un territorio dalla spiccata vocazione industriale. Atal proposito in entrambe le sedi si potranno visitare i nuovissimi laboratori innovativi, dotati di tecnologia e di tutte le attrezzature necessarie alla didattica laboratoriale delle discipline scientifiche e tecniche.

Nel corso di quest’anno scolastico, inoltre, è stata attivata la curvatura Amministrazione Finanza e Marketing – MANAGEMENT DELLO SPORT, con l’obiettivo di formare tecnici esperti delle discipline sportive e capaci di gestire tutti gli aspetti organizzativi, gestionali, giuridici ed economici delle imprese attive nel campo dello sport.

Attualmente gli indirizzi attivi sono:

• Liceo Scientifico (prevede lo studio del Latino);

• Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate;

• Istituto Tecnico Economico: Amministrazione Finanza e Marketing; AFM - Management dello Sport; Relazioni Internazionali per il Marketing (prevede tre lingue straniere).

• Istituto Professionale per l’Industria e L’Artigianato:Manutenzione e Assistenza Tecnica; Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Dal prossimo anno scolastico sarà attivata la curvatura Manutentore IT 4.0 per gli studenti dell’IPSIA – Manutenzione e Assistenza Tecnica, studiata in sinergia con l’Istituto Tecnico Superiore di Lanciano, che consentirà agli studenti di specializzarsi nella manutenzione predittiva, molto richiesta dalle aziende del territorio, che prevede ricerca di guasti con strumenti di diagnostica avanzata e monitoraggi dei sistemi attraverso i sensori.

La nostra è una scuola che si sforza di essere accogliente, attenta ai più deboli e capace di valorizzare le eccellenze. È la scuola di San Salvo, fortemente legata alla nostra comunità e al nostro territorio. Una scuola consapevolmente vicina, aperta, innovativa, inclusiva.

Venite a visitarla nel primo appuntamento dell’anno, sabato 14dalle 16 alle 19.

Ore 16:00 Accoglienza negli stand orientativi presso l’IPSIA

Ore 16:30 Mettiamoci in gioco: laboratori a tema

Ore 17:30 Visita dei due plessi scolastici, IPSIA e sede Liceo Scientifico/ITE

Ore 18:00 Saluto della Dirigente in Aula Magna