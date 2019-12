San Salvo, Manuel Milano presenta il suo ultimo album "Ero un bambino"

Nuovo evento in programma al Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo il 4 gennaio 2020 alle 21:00. Si tratta del concerto del giovane chitarrista e cantante sansalvese Manuel Milano, che insieme alla cantante Roberta Spigola e al sassofonista (anche lui sansalvese) Andrea Cardone, presenterà il suo ultimo album "Ero un bambino".

Manuel Milano si è formato professionalmente tra Italia, Stati Uniti – dove ha frequentato il prestigioso Berklee College Of Music di Boston – e Olanda, dove si è laureato in chitarra jazz presso il Prince Claus Conservatory, nella città di Groningen. Dopo il suo primo album in lingua inglese “Cactus”, nel 2019 pubblica il suo secondo lavoro, “Ero Un Bambino”, interamente in italiano. “Nelle sue canzoni, delicate ma dal temperamento mediterraneo, Manuel unisce la musica italiana con la musica folk e altre influenze come il blues, il jazz e la world music.” (Recensione apparsa su The Next Gig). Il trio è composto da Roberta Spigola, cantante di Cassino, laureata in Canto Jazz presso il Prince Claus Conservatory (Groningen) e Andrea Cardone, sassofonista sansalvese recentemente finalista del celebre Premio dedicato a Massimo Urbani. Entrambi hanno partecipato alla realizzazione in studio di “Ero Un Bambino”. Nel Febbraio 2019, il trio è stato tra i finalisti del celebre concorso “Premio Pigro – Ivan Graziani” tenutosi all’interno di Casa Sanremo durante i giorni del celebre Festival della canzone italiana.

