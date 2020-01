Domenica 19 gennaio appuntamento con "La Bellezza (R)Esiste" e il film "Girl"

Riprende la rassegna cinematografica “La Bellezza (R)Esiste” con un nuovo film in programma per domenica 19 gennaio: “GIRL” di Lukas Dhont. “GIRL” è la storia di Lara un’adolescente che ha passato da poco quindici anni e odia il corpo in cui abita, perché non lo sente come suo. Proiettato per la prima volta a Cannes, il film, opera prima del regista Lukas Dhont, ha conquistato subito il pubblico per la sua raffinatezza e l’abilità con cui un tema delicato e discusso come quello della transessualità è stato affrontato. Un film sorprendente, vincitore della Caméra d’or e del Premio FIPRESCI nell’edizione 2018 del Festival di Cannes.

TRAMA:

Lara ha quindici anni e un sogno, diventare una ballerina professionista. Ci prova ogni giorno Lara, alla sbarra, in sala, davanti allo specchio, nascondendo al mondo il suo segreto. Lara vuole danzare come una ragazza ma è nata ragazzo e deve fare i conti con un corpo che non ama, trasfigurandolo attraverso la danza e trasformandolo con gli ormoni. Seguita da un padre amorevole e un’équipe di medici che l’accompagnano psicologicamente nel passaggio di genere, insegue sulle punte il giorno dell’emancipazione da un corpo che odia fino a spezzarlo. Lara danza e impone al corpo un esercizio estenuante perché assomigli presto all’idea più vicina che ha di sé.

Trailer:

Evento Facebook:

** DOMENICA 19 GENNAIO 2020 Cinema del Centro Culturale “Aldo Moro”

** Spettacolo unico ore 18:00

** Biglietto 5 euro