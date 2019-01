La ricetta del mese: torta di radicchio e speck

Pasta di pane, 800gr di radicchio, 1cipolla, un mazzetto di rucola, prezzemolo, timo, 3uova, 2bicchieri di yogurt greco, olio extra vergine di oliva, pepe in grani. per la teglia: burro e farina.

sciacquate bene il radicchio, eliminate le foglie esterne e poi tagliatelo molto sottile. Dopo aver pulito la cipolla affettatela a velo e fatela appassire in poco olio ben caldo. Poi aggiungete in padellla il radicchio e rucola spezzettata a mano per non sciuparne l'aroma. Mentre la verdura appasisce, tagliate a listarelle lo speck e mettetelo da parte. Rompete le uova in una terrina e sbattetele leggermente con una frusta unite alllo yogurt, il prezzzemolo tritato, le foglionline di timo e una macinata di pepe. Preparate la tortiera imburrata e infarinata, rivestitela con la pasta del pane, rovesciate nello stampo le verdure cotte, quindi le listarelle di speck e coprite tutto con lo yougurt insaporendo con un pizzico di pepe. infornate la torta nel forno già portato a 200°C e cuocete per 40 minuti.