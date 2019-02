Chiacchiere, dolce tipico di carnevale, nate nella Roma antica

Le chiacchiere sono un dolce tipico di carnevale ma che spesso viene preparato e gustato durante tutto l’anno per la semplicità degli ingredienti.

Secondo molti storici le origini delle chiacchiere vanno fatte risalire all'epoca romana. Erano dolci a base di farina e uova che venivano fritti nello strutto di maiale. Erano destinati a durare per tutto il periodo di Quaresima.

In seguito si sono diffusi in tutto il mondo in diverse varianti e assumendo anche diversi nomi: in Piemonte e in Liguria bugie, in Lombardia gale, in Toscana cenci, in Emilia Romagna rosoni o sfrappole, a Venezia galani, nelle Marche sfrappe , in Abruzzo cioffe, in Molise cunchielli, guanti in Calabria e maraviglias in Sardegna.

Gli ingredienti:

500 grammi di farina

100 grammi di zucchero

50 grammi di burro

1 uovo intero

2 tuorli

mezzo bicchiere di vino bianco

1 cucchiaio di rhum

una bustina di vanillina

buccia grattuggiata di un limone

zucchero a velo per cospargere

un pò di lievito per dolci

La preparazione:

Impastare tutti gli ingredienti, farne un panetto e lasciare ripisare per almeno una mezzoretta avvolta in una pellicola. Tirare la sfoglia con una macchinetta della pasta con un numero che la faccia diventare molto sottile. Piegare e ripassare più volte alla macchinetta in modo che quando si cucinano si possano creare delle bolle d'aria. Ricavare delle striscie a formare nodi. Friggere e cospargere con dello zucchero a velo.

Buon appetito!