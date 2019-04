Croccante e morbido: il soffione di ricotta

Dopo i fiadoni e la pupa ,oggi, ci occuperemo della ricetta del Soffione. Il Soffione di ricotta, altra ricetta tipica abruzzese.

Ingedienti

Per la base : 300 g di farina , 4 cucchiai di zucchero , 4 cucchiai di olio , 3 uova. Per la farcia : 500 g di ricotta di pecora da lasciar scolare nello scolapasta , 5 uova , 1 scorza di limone , 5 cucchiai di zucchero , 1 pizzico di sale , 1 busta di zafferano ( da aggiungere per dare colore ) , zucchero a velo quanto basta.

Preparazione

Per prima cosa preparare la base come se si trattasse di una pastafrolla , impastate velocemente tutti gli ingredienti , formate una palla e mettete a riposare in rigorifero per 1 ora. Preriscaldare il forno a 180 gradi e nel frattempo preparare la farcia. Dividete le uova , battere i tuorli con lo zucchero fino a che saranno chiari e cremosi , unite la ricotta setacciata e la scorza di limone grattuggiata (se lo volete usare unite anche lo zafferano). Dovrete ottenere una crema liscia.

Montate a neve gli albumi con un pizzico abbondante di sale , uniteli al composto cercando di non smontarli. Riprendete la pasta e stendetela , prendete uno stampo a cerniera di 26 cm e foderarlo con carta da forno e adagiatevi la pasta frolla . Riempite con il composto di ricotta , ripiegate gli angoli della pasta all'interno senza siggillarli. Cuocete a 180 gradi per 30 minuti , lasciare raffreddare il soffione e spolverizzare con lo zucchero a velo.