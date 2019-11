Dolci della tradizione abruzzese: le ferratelle

Sono uno dei dolci tipici abruzzesi più amati da preparare in qualsiasi periodo dell'anno ma soprattutto in quello natalizio. Possono essere monrbide o croccanti, farcite con marmellata, cioccolata o semplicemente ricoperte di zucchero a velo.

Ingredienti:

3 uova

3 cucchiai di olio evo o di semi

185 gr. di farina 00

3 cucchiai di zucchero

un bicchierino di cognac

scorza grattugiata di 1 limone

un pizzico di sale

Preparazione:

In un contenitore unite le uova, la farina setacciata con un pizzico di sale e lo zucchero: a mano con una frusta o con uno sbattitore elettrico mescolate gli ingredienti e aggiungete poco alla volta l’olio. Il composto deve presentarsi denso e omogeneo. Fate riposare mezz’oretta la pastella e procedete poi alla cottura, ungendo con poco olio la piastra. Mettete a scaldare il ferro sul fuoco e quando sarà ben caldo riempitelo al centro con un cucchiaio dell’impasto. Chiudete bene l’arnese e fate cuocere per alcuni minuti per parte le ferratelle, fino a quando ogni lato non sarà ben dorato.