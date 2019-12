Dolci della tradizione abruzzese: i calcionetti

Tra i dolci più caratteristici del Natale abruzzese ci sono senza dubbio anche i calcionetti o cavicionetti. Dolcetti fatti con la stessa pasta olio e vino dei tarallucci, ma con un ripieno di noci, mandorle, cioccolato e ceci ideali per concludere i pasti delle feste natalizie. Come per tutti i dolci tradizionali, tramandati dalle nonne non sempre con un calcolo preciso degli ingredienti, l’esperienza, l’occhio, e l’aiuto di un’esperta, possono fare la differenza. Ma con la ricetta che vi proponiamo, speriamo comunque possiate fare una bellissima figura portando in tavola questi deliziosi dolcetti fatti con le vostre mani.

Ingredienti:

per l’impasto: 300 gr di farina, mezzo bicchiere di vino, mezzo bicchiere di olio;

per il ripieno: 500 gr di ceci, 4 cucchiai di mosto cotto, 200 gr di miele, 200 gr di cioccolato, 3 cucchiai di zucchero, 100 gr di noci tritate, si può aggiungere anche della cannella.

Procedimento:

Mettete a lessare i ceci per poi frullarli con un mixer. Unite uno ad uno tutti gli altri ingredienti (mosto cotto, miele, cioccolato, zucchero, noci e cannella) mentre si cuoce il tutto a fuoco lento ed amalgamate con delicatezza. Una volta ottenuto un composto denso, lasciate raffreddare. Per l’impasto fate bollire olio e vino a fuoco lento in un pentolino con coperchio e poi fate raffreddare. Intanto mettete la farina a fontana ed aggiungete, un poco alla volta, il composto di olio e vino, fino ad ottenere una pasta morbida ed elastica e lasciatela riposare per circa 15 minuti.

Adesso stendete la pasta con un mattarello, fate dei piccoli cerchi dello spessore di circa 5 mm con un coppa pasta, riempite con il composto e formate una specie di fagottini.

I cavicionetti possono essere cotti al forno (a 180 gradi per circa mezz’ora), oppure fritti. Una volta raffreddati, spolverizzate con zucchero a velo e portare in tavola!