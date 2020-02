Ricette di Carnevale: ciambelline fritte di patate

In occasione del Carnevale si preparano dolci golosi e saporiti, prima di entrare nella Quaresima, periodo di digiuno. Tra maschere e feste, oggi impastiamo le ciambelle con le patate, tipiche della tradizione.

È una ricetta semplice, economica e la preparazione non richiede troppo tempo.

Gli ingredienti per le ciambelline sono:

500 g di Patate

500 g do Farina

100 ml di Olio extravergine d'oliva (oppure 100 g di burro)

150 g di Zucchero

25 g di Lievito di birra (oppure 150 g di Lievito madre già rinfrescato)

2 Uova

1 Arancia (La buccia grattugiata)

1 limone (La buccia grattugiata)

120 ml Latte tiepido

Olio per friggere

Per decorare:

Cannella in polvere

Zucchero semolato

Vediamo, ora, la preparazione.

Per prima cosa vanno lavate e lessate le patate con tutta la buccia, intanto sciogliete il lievito nel latte tiepido. Quando le patate sono cotte schiacciatele e mettetele in una ciotola capiente, in cui andranno aggiunti gli altri ingredienti.

A questo punto unite la farina, le uova, l'olio, le bucce grattugiate del limone e delle arance, lo zucchero e il lievito già sciolto del latte tiepido. Impastate tutto fino a quando la farina sarà assorbito e l'impasto risulta elastico e privo di grumi.

Fate riposare l'impasto coperto con una pellicola o con un canovaccio umido per farlo lievitare in un luogo caldo lontano da correnti d'aria fino al raddoppio del volume.

Quando il composto sarà lievitato trasferitelo sul piano leggermente infarinato e stendetelo con un mattarello fino ad un'altezza di 1.5/2 cm. Tagliate le ciambelle con un bicchiere o con un tagliapasta tondo di circa 8/10 cm di diametro. Creare un buco centrale con un tondo più piccolo del precedente e coprire le ciambelle appena formate per farle lievitare ancora per un'ora.

A questo punto bisogna friggerle in abbondante olio caldo, poche alla volta e facendole dorare su entrambi i lati.

Scolate le ciambelle con mestolo forato, asciugatele su carta da cucina e infine passatele in un piatto dove avrete messo dello zucchero semolato con della cannella. Gustatele ancora calde.