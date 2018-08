Acquazzoni e temporali a Ferragosto in tutto l'Abruzzo

Sarà un Ferragosto sotto la pioggia per tutti gli abruzzesi che decideranno di restare in regione.

Da domani, infatti, il tempo subirà un peggioramento per l'avanzata di una perturbazione, che porterà piogge e temporali sparsi, anche forti, oltre a un calo delle temperature, che si porteranno più vicine alle medie del periodo.

Giornata di Ferragosto con diffusa instabilità, ma tendenza a lento miglioramento a partire dalle coste con precipitazioni in esaurimento nel pomeriggio, come riporta 3bmeteo.com.

Oggi martedì 14 agosto pressione in calo sulle regioni del medio versante adriatico a causa di un sistema frontale che dal Nord Italia raggiunge anche il Centro, determinando un peggioramento sull’Abruzzo con piogge e temporali soprattutto dal pomeriggio, in estensione dalle zone interne verso quelle costiere. L’Abruzzo orientale sarà investito da fenomeni anche intensi. Temperature in diminuzione. Venti tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali e a rinforzare moderatamente. Mare poco mosso.

Domani mercoledì 15 agosto la perturbazione giunta il giorno precedente indugia sul medio versante adriatico dando luogo ad un Ferragosto inizialmente instabile con piogge e anche qualche temporale, ma tra il pomeriggio e la serata tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dalle coste, seppur con persistenza di cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. Venti moderati settentrionali. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento.