Meteo San Salvo, ancora maltempo e piogge in settimana

Oggi lunedì 26 novembre a San Salvo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi, sono previsti 2.6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8.7°C, lo zero termico si attesterà a 1963m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domani martedì 27 novembre cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 28mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Mercoledì 28 novembre nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.