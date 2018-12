Che tempo farà a Natale?

METEO FESTIVITÀ NATALIZIE, SITUAZIONE- Un robusto anticiclone ad inizio della prossima settimana conquisterà gran parte dell'Europa occidentale, allungandosi dal Marocco sin verso l'Islanda dove porterà tempo stabile e clima mite. La spinta verso Nord favorirà così la discesa lungo il suo bordo orientale di fredde masse d'aria che dal Nord Europa si spingeranno sin verso i Balcani e successivamente Turchia e Caucaso, accompagnando una serie di fronti freddi. Tra la Vigilia e Natale uno di questi fronti riuscirà a lambire anche l'Italia, portando qualche veloce rovescio soprattutto su adriatiche e regioni meridionali, con temporaneo rinforzo del vento e calo termico. Ma vediamo l'evoluzione per le festività natalizie.

METEO VIGILIA DI NATALE - Nubi su tirreniche con qualche pioggia su Toscana interna, Campania e Calabria; nevicate inoltre si addosseranno alle Alpi di confine centro-occidentali ma in attenuazione in giornata e a quote in genere medio-alte. Altrove discreto salvo nebbie in Val Padana ma in sollevamento dal pomeriggio. Nel tardo pomeriggio peggiora rapidamente sulle adriatiche con qualche pioggia o rovescio sparso tra basse Marche e Puglia. Venti in rinforzo inizialmente tra Libeccio e Ponente, poi Maestrale, Tramontana e Grecale entro fine giornata. Temperature comunque ancora ben oltre la media, specie al Nordovest e tirreniche.

METEO NATALE - Piogge o rovesci nella prima parte di giornata tra Calabria e Sicilia, con neve sulla Sila dai 1500m. Altrove bel tempo con sole prevalente, ma a fine giornata tornano banchi di nebbia sulla Valpadana. Temperature in calo, specie sulle adriatiche e in quota. Venti sostenuti di Tramontana e Grecale, in graduale attenuazione da Nord.

METEO SANTO STEFANO - Alta pressione in nuovo rinforzo per una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, salvo residua nuvolosità sparsa all'estremo Sud, in diradamento, e nubi basse tra Liguria e alta Toscana, anche con qualche pioviggine serale in arrivo tra Genovese e Spezzino. Attenzione alle nebbie, talora persistenti anche di giorno sulla Val Padana, specie lungo il Po. Temperature in nuovo aumento.