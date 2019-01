Meteo San Salvo: in settimana previste perturbazioni, temperature minime vicine allo zero

Oggi lunedì 28 gennaio a San Salvo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3.8°C, lo zero termico si attesterà a 1520m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Domani martedì 29 gennaio cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 30 gennaio cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.