Meteo San Salvo: settimana tra alta pressione e venti freddi da nord

Oggi lunedì 11 febbraio a San Salvo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 15.7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4.7°C, lo zero termico si attesterà a 1615m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Domani martedì 12 febbraio cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 13 febbraio cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 800m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 14 febbraio nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.